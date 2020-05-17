Forbes: хакеры раскрыли часть предполагаемого компромата на Трампа

Хакеры раскрыли часть сведений, которые якобы могут помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться в ноябре на второй срок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье журнал Forbes.

По сведениям его источников, группа интернет-мошенников, называющих себя REvil, предположительно, получила конфиденциальные данные, взломав базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, возглавляемой юристом Алленом Грабмэном. Эта фирма и Грабмэн не связаны с американским лидером и не вела с ним дел.

На минувшей неделе хакеры вымогали $21 млн за документы, компрометирующие таких исполнителей, как Леди Гага, Мадонна, Мэрайя Кэри, группа U2 и других артистов, являющихся клиентами адвокатской фирмы. Потом киберпреступники потребовали $42 млн, угрожая опубликовать компромат на Трампа.

Фирма, указывает журнал, отказалась вступать в переговоры с вымогателями, руководствуясь тем, что ФБР классифицирует их действия как акт международного терроризма.

Грабмэн информировал Forbes, что ему передали ссылки на зашифрованные файлы, где хакеры разместили часть компрометирующих данных, и пароли доступа. Речь идет о 169 посланиях, отправленных по электронной почте. Во всех этих посланиях так или иначе упоминается Трамп, но не содержится ничего компрометирующего, пишет журнал.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).