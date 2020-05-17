Forbes: хакеры раскрыли часть предполагаемого компромата на Трампа

США 17 мая 2020 17:10 (UTC+04:00)
Forbes: хакеры раскрыли часть предполагаемого компромата на Трампа

Хакеры раскрыли часть сведений, которые якобы могут помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться в ноябре на второй срок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье журнал Forbes.

По сведениям его источников, группа интернет-мошенников, называющих себя REvil, предположительно, получила конфиденциальные данные, взломав базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, возглавляемой юристом Алленом Грабмэном. Эта фирма и Грабмэн не связаны с американским лидером и не вела с ним дел.

На минувшей неделе хакеры вымогали $21 млн за документы, компрометирующие таких исполнителей, как Леди Гага, Мадонна, Мэрайя Кэри, группа U2 и других артистов, являющихся клиентами адвокатской фирмы. Потом киберпреступники потребовали $42 млн, угрожая опубликовать компромат на Трампа.

Фирма, указывает журнал, отказалась вступать в переговоры с вымогателями, руководствуясь тем, что ФБР классифицирует их действия как акт международного терроризма.

Грабмэн информировал Forbes, что ему передали ссылки на зашифрованные файлы, где хакеры разместили часть компрометирующих данных, и пароли доступа. Речь идет о 169 посланиях, отправленных по электронной почте. Во всех этих посланиях так или иначе упоминается Трамп, но не содержится ничего компрометирующего, пишет журнал.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане
Loading Bars
Лента новостей
Посол США предложил разместить в Польше ядерное оружие США 17:43
SpaceX отложила запуск 60 спутников системы Starlink до 19 мая В мире 17:26
Forbes: хакеры раскрыли часть предполагаемого компромата на Трампа США 17:10
В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту Другие страны 17:03
62 страны поддержали идею Австралии о расследовании истоков пандемии COVID-19 Другие страны 16:51
На бакинской даче произошла революция овощей и фруктов - специальный гость из США (ВИДЕО) Культура 16:29
В США неизвестный устроил стрельбу в мотеле США 16:18
Президент Афганистана и его главный оппонент подписали договор о сотрудничестве Другие страны 16:09
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца Политика 16:04
Британский премьер объявил о выделении $110 млн на создание центра по производству вакцин Европа 16:01
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 15:48
Баку в золотистой паутине времени – дворики, белые паруса, трамваи, троллейбусы… (ВИДЕО) Культура 15:36
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 15:21
Нетаньяху представил парламенту 35-е правительство Израиля и попросил утвердить его Израиль 14:54
Завтра пойдет дождь, выпадет град - Предупреждение Общество 14:53
Футболист "Сельты" Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина Спорт 14:38
В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором Россия 14:13
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа Политика 14:03
В Иране от коронавируса вылечились почти 95 тысяч человек Общество 14:00
В Международный день музеев будет организован виртуальный тур в Девичью башню (ВИДЕО) Общество 13:54
Китайский эксперт не исключил второй волны коронавируса в КНР Другие страны 13:50
Фарид Шафиев: Глава правительства Армении целенаправленно исказил исторические факты Политика 13:38
Президент Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву Политика 13:25
В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек Европа 13:08
Увеличился экспорт через Базерганскую таможню Ирана Экономика 12:49
Цены на иранские нефтепродукты выросли Экономика 12:48
По каким правилам ведется контроль лифтов в Азербайджане? - говорит представитель МЧС Общество 12:42
Завтра в Азербайджане до 28 градусов тепла Общество 12:29
Число инфицированных коронавирусом в РФ превысило 280 тысяч Россия 12:06
JPost: посол Китая в Израиле обнаружен мертвым в своей резиденции Израиль 11:52
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 262,6 тыс. человек Россия 11:42
В Армении подтверждено 189 новых случаев коронавируса, еще пять человек скончались Армения 11:20
В Дагестане от пневмонии и коронавируса умерли 686 человек Россия 11:11
Китай за весну экспортировал медицинских товаров на 19 млрд долларов Другие страны 10:56
В США количество жертв коронавируса превысило 90 тысяч США 10:43
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть Европа 10:24
Тренер "Баварии" считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей Спорт 10:12
Умерла режиссер Линн Шелтон США 10:04
Клопп заявил, что "Ливерпуль" будет в хорошей форме к возобновлению чемпионата Англии Спорт 09:53
В Южной Корее зафиксировали 13 новых заражений коронавирусом Другие страны 09:42
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев - лидер, поддерживающий технологии на глобальном уровне Политика 09:29
В Кыргызстане выявлен еще 21 случай заболевания COVID-19 Кыргызстан 09:18
В Германии за сутки коронавирусом заразились 583 человека Европа 09:06
В Казахстане за сутки выявлено 307 заболевших коронавирусом Казахстан 08:51
Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании В мире 08:48
Большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:41
Ваше имя золотыми буквами вписано в нашу историю - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:37
В этот трудный период мы являемся свидетелями Вашей решительной борьбы с пандемией - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:32
Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:28
Армения установила мировой рекорд по темпам заражения коронавирусом Армения 08:22
В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня США 08:16
Никол Пашинян вовлек Армению в международную мафиозную систему и зарабатывает деньги - экс-посол Армения 08:15
В Лондоне задержали участников акции протеста против карантина Европа 07:46
Власти Китая за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 07:29
Пуэрто-Рико в ноябре проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата Другие страны 07:12
Более 15 тысяч человек стали жертвами коронавируса в Бразилии Другие страны 06:51
Эль-Кувейт и Эр-Рияд приостановят добычу нефти на месторождении "Аль-Хафджи" В мире 06:17
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,5 миллиона США 05:14
В Непале зафиксирована первая смерть из-за коронавируса Другие страны 04:50
В Турции назвали возможную дату начала туристического сезона Турция 04:30
Ирак на восемь дней вводит комендантский час Арабские страны 03:32
Чеферин: УЕФА будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов Спорт 02:54
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом Россия 02:08
В Азербайджане определен круг работников, которые будут оказывать соцуслуги в период карантина Общество 01:40
Конкурс "Евровидение - 2021" состоится в Роттердаме В мире 01:32
С 3 июня возобновляется свободное перемещение между Италией и странами ЕС Европа 01:07
Новоназначенный руководящий состав министерства экономики представлен коллективу Экономика 00:38
Самира Эфенди приняла участие в онлайн-шоу "Евровидения 2020" (ВИДЕО) Культура 00:23
В США заявили об обнаружении антител, полностью защищающих клетки от коронавируса США 00:09
Ниямеддин Ордуханлы: Т.н. «Национальный совет» управляется из-за рубежа Политика 16 мая 23:59
Прием граждан Азербайджана в центре Службы ASAN вновь будет осуществляться в режиме онлайн Общество 16 мая 23:35
Танкер "Лачин" будет перевозить грузы в черноморском и средиземноморском бассейнах (ФОТО) Экономика 16 мая 23:30
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 87 тыс. В мире 16 мая 23:05
В Азербайджане вступили в силу новые правила пользования земельными участками Экономика 16 мая 23:01
Граждане пишут Президенту: Предпринимаемые Вами шаги являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь Политика 16 мая 22:53
Кабмин Азербайджана вынес решение о дополнительных мерах по особому режиму карантина Общество 16 мая 22:45
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 16 мая 22:14
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 108 тыс. Турция 16 мая 22:11
В результате спецоперации задержан и доставлен в Азербайджан участник вооруженного нападения на боевой пост (ВИДЕО) Политика 16 мая 21:39
Объединение национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества провело виртуальный форум на тему борьбы с коронавирусом (ФОТО) Политика 16 мая 21:04
Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса В мире 16 мая 20:43
В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены более 113 млн. манатов Общество 16 мая 20:24
На объекте CNPC на северо-востоке Китая произошел крупный пожар Другие страны 16 мая 20:10
"Боруссия" разгромила "Шальке" в первом туре после возобновления чемпионата Германии Спорт 16 мая 19:38
Лейла Абдуллаева: Вся ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на Армении Политика 16 мая 19:29
В Канаде два человека погибли при стрельбе Другие страны 16 мая 19:15
В Баку продезинфицированы более 400 улиц и проспектов (ФОТО) Общество 16 мая 18:50
Фонд Саудовской Аравии купил доли Boeing, Citigroup, Facebook и Disney В мире 16 мая 18:23
Маис Сафарли: Т.н. "Национальный совет" готов топтать наши ценности, чтобы привлечь внимание неких западных сил Политика 16 мая 18:09
Мансум Ибрагимов исполняет азан. Посвящается месяцу и празднику Рамазан (ВИДЕО) Культура 16 мая 17:46
"Лицо со шрамом", "Путь Карлито"... Фаик Агаев вернулся в эпоху Великой депрессии (ФОТО) Стиль 16 мая 17:00
В Туркменистане разработан план обеспечения готовности к противодействию COVID-19 Туркменистан 16 мая 16:38
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит с предпринимателями онлайн-встречи Бизнес 16 мая 16:28
Таир Керимли: Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции Политика 16 мая 16:23
У 29 граждан Азербайджана, прибывших из Киева, выявлен коронавирус Общество 16 мая 16:10
Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16 мая 16:05
Поступления в госбюджет Азербайджана со всех направлений выросли Финансы 16 мая 15:58
Заявление Дональда Трампа стало высокой оценкой лидерских качеств Президента Ильхама Алиева Политика 16 мая 15:55
Будь ярче звезд! Гюнель Мамедова своеобразно отмечает Международный день света (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 16 мая 15:47
Все новости