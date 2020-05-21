Биржевые индексы в Нью-Йорке незначительно понизились на данных о росте безработицы

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии в четверг незначительно понизились на новостях о росте числа обращений за пособиями по безработице. Как отметила в этой связи газета The Wall Street Journal, за минувшую неделю около 2,4 млн американцев обратились за пособиями по безработице, а всего с середины марта такие обращения подали около 38 млн. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 37,99 пункта (-0,15%), до отметки 24 537,91. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 2,44 пункта (-0,08%) и оказался на отметке 2 969,17. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 1,88 пункта (-0,02%), до 9 373,90.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $34,26 за баррель.

Как отметила The Wall Street Journal со ссылкой на мнение руководителя департамента стратегии компании Principal Global Investors Симы Шах, наблюдавшаяся в начале недели тенденция роста биржевых индексов основывалась на надеждах участников рынка на разработку вакцины от коронавируса. "Однако до того, как эта вакцина появится на рынке, пройдет 12 месяцев, - добавила она. - Поэтому участники рынка вынуждены учитывать ту ситуацию, которая складывается на данный момент".