В США предупредили человечество о суперсмертельном гриппе "хуже COVID"

Американский врач Майкл Грегер заявил, что в ближайшее время на планету может обрушиться новая болезнь, которая уничтожит половину населения мира. Он убежден, что по сравнению с новым птичьим гриппом коронавирус будет "невинной детской шалостью", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По его словам, причиной является одержимость человечества животными, а именно то, что люди слишком массово употребляют животных в пищу, сообщает The Daily Star.

В частности, человечество может получить очередную зоонозную инфекцию.

Грегер убежден, что человечество столкнется с новым вирусом, который в настоящее время таится в цыплятах, которых в мире уже около 24 миллиардов.

Доктор обратил внимание на то, что куры на тысячах ферм содержатся в тесноте, их кормят химикатами, что создает опасность новой пандемии.