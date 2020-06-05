Семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме
Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган (штат Алабама) в четверг вечером. Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в полицию поступила информация о звуках выстрелов, после чего правоохранительные органы выехали на проверку по указанному адресу. На месте они обнаружили семерых погибших. Информации о возможных подозреваемых не приводится.
Отмечается, что на данный момент угрозы на месте происшествия больше нет.
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