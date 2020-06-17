В США доля положительных результатов при тестировании на коронавирус менее 6%

Доля положительных результатов при обследовании жителей Соединенных Штатов для выявления нового коронавируса составляет менее 6%. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, отвечая на вопросы журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее спросили, опасается ли Белый дом второй волны распространения коронавирусной инфекции.

"Мы внимательно отслеживаем [ситуацию]. [Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора] Биркс сказала мне вчера (в понедельник - прим. ТАСС), что сейчас мы не на том этапе, чтобы у нас была вторая волна. Мы видим некоторые обнадеживающие факторы. Например, показатель положительных результатов при тестировании ниже 6%", - отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что специалисты внимательно следят за районами распространения инфекции. Макинэни пояснила, что с увеличением количества обследований повышается и число выявленных заболевших.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116,5 тыс. человек.