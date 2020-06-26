Полицейскому в США, применившему при аресте афроамериканки шокер, предъявлены обвинения

Сотруднику полиции города Майами-Гарденс (штат Флорида), который при задержании афроамериканки использовал электрошокер, предъявлены обвинения в нанесении побоев и ненадлежащим исполнении профессиональных обязанностей. Об этом в четверг сообщила газета The Miami Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Произошедший в январе текущего года инцидент получил огласку после распространения в интернете видеоролика, снятого очевидцем, на котором видно, как полицейский Хорди Мартель подходит к припаркованному около ночного клуба внедорожнику афроамериканки Сафии Сатчелл. В ответ на просьбу сотрудника правоохранительных органов выйти из машины она отвечает отказом, после чего Мартель силой вытаскивает ее из автомобиля, валит на газон, кладет колено на шею и дважды применяет электрошокер против лежащей женщины. В это время другой полицейский Хавьер Кастано держит руки Сатчелл.

Как заявил адвокат Мартеля Даглас Хартман, полицейский подошел к машине, потому что афроамериканка "была явно в состоянии опьянения".

Газета указала, что Мартель и Кастано были уволены из полиции на прошлой неделе без объяснения причин. Отмечается, что они поступили на службу осенью 2018 года. Ранее в департаменте полиции Флориды в отношении них велось внутреннее расследование о чрезмерном применении силы при задержании мужчины за опасное вождение в марте этого года.

16 июня президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реформе полиции. Документ обязывает принять более строгие правила применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, полицейским будут помогать работники социальной сферы в таких делах, не связанных с насилием, как наркомания, отсутствие постоянного места жительства и психические расстройства.

Это произошло вследствие массовых протестов и беспорядков, вспыхнувших во многих районах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.