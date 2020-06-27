SpaceX перенесла на неопределенный срок запуск новой группировки спутников Starlink

Американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию спутников системы Starlink. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу в Twitter компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшний запуск в рамках миссии Starlink отменяется", - говорится в сообщении. Согласно данным SpaceX, специалистам потребовалось дополнительное время для проведения предполетных проверок, при этом ракета-носитель и спутники нареканий не вызывают. "Новая дата запуска будет объявлена после согласования с пусковым комплексом", - отметили в компании. Ранее запуск переносился уже дважды и был намечен на пятницу на 16:18 по времени восточного побережья США (23:18 мск).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.