Байден предложил улучшить систему снабжения США путем ограничения импорта из России

США 8 июля 2020 02:53 (UTC+04:00)
Байден предложил улучшить систему снабжения США путем ограничения импорта из России

Джозеф Байден предложил собственный план усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в проекте плана, размещенном во вторник на сайте избирательного штаба наиболее вероятного кандидата демократов в президенты Соединенных Штатов.

Бывший вице-президент США в случае своего избрания президентом в ноябре обещает исключить возможность возникновения "перебоев в поставках товаров, необходимых Америке прежде всего" в случае кризиса или повторения пандемии коронавируса, и "использовать для этого все средства, имеющиеся в распоряжении федерального правительства". "Там, где это будет необходимо для защиты важнейших объектов инфраструктуры и снабжения, он наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, представляющих угрозу национальной безопасности [США]", - утверждается в проекте.

Бывший вице-президент называет в числе критически важных для США направлений энергетические технологии, полупроводники, электронику, телекоммуникационную инфраструктуру, сырье и товары медицинского назначения, включая средства личной защиты. Демократ не исключает, что данный список со временем может измениться в зависимости от ситуации на товарно-сырьевых рынках и в сфере технологий в будущем. Для оперативного учета таких изменений и своевременной ликвидации перебоев в снабжении Байден предлагает наладить "комплексный процесс", охватывающий все подразделения федерального правительства.

Демократ критикует действующего президента Дональда Трампа за ущемление интересов союзников США и считает более целесообразным в тесном взаимодействии с ними "выстраивать более прочные и надежные цепочки поставок", рассчитанные на отражение "угроз 21-го века". "Союзники США, как и Соединенные Штаты, не должны зависеть от поставок критически важных товаров из стран, подобных Китаю и России", - говорится в проекте, в котором подчеркивается необходимость выработки новых подходов и обновления правил торговли.

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