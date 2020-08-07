Ипотека в США обновила исторический минимум

Ставка по ипотечным кредитам в США обновила исторические минимумы в восьмой раз с начала 2020 года. По ипотеке с 30-летним сроком она составила 2,88 процента — против 2,99 процента в прошлый четверг, 30 июля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает государственная корпорация Freddie Mac.

Как отмечают аналитики, год назад ставка по 30-летней ипотеке составляла 3,6 процента годовых. Текущий уровень — самый низкий с начала ведения соответствующей статистики в 1971 году. Жилищные кредиты на 15 лет в настоящее время выдаются в США под 2,44 процента (неделю назад — 2,51 процента). Пятилетние можно оформить по ставке 2,9 процента годовых (неделю назад — 2,94 процента).

Среднестатистические ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с жилищным кредитованием. Они рассчитываются на основе данных от 125 компаний, выдающих ипотеку на всей территории США.

В июле эксперт по экономике агентства Bloomberg Скотт Джонсон заявил, что российским властям следует принять меры для предотвращения ипотечного кризиса, который может начаться из-за инициированной руководством страны программы льготного кредитования под 6,5 процента годовых.