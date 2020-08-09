Один человек погиб при стрельбе в Вашингтоне
Один человек в воскресенье стал жертвой стрельбы в Вашингтоне, еще по меньшей мере девять получили ранения и доставлены в медицинские учреждения.
Об этом сообщила радиостанция WTOP со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в 01:00. Других подробностей не приводится.
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