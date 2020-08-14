Новую вакцину от коронавируса создали на основе прививки от гриппа

США 14 августа 2020 18:01 (UTC+04:00)
Новую вакцину от коронавируса создали на основе прививки от гриппа

Американские молекулярные биологи создали еще одну вакцину от коронавируса нового типа, заменив часть генома ослабленной формы вируса гриппа на РНК SARS-CoV-2. Препарат успешно испытали на мышах, пишут ученые в статье, которую опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одиночная доза этой вакцины заставила организм мышей производить примерно столько же антител, нейтрализующих SARS-CоV-2, сколько их содержится в сыворотке крови людей, которые переболели COVID-19. При этом вакцина не вызвала у грызунов никаких симптомов болезни. Ее можно производить в промышленных масштабах, используя уже существующие платформы для прививок от гриппа", – пишут исследователи.

За последние месяцы ученые начали испытания различных типов вакцин от коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Некоторые из них проверяют на животных, другие – на людях. Первые итоги испытаний ученые ожидают узнать в следующем году, если методика тестирования вакцин не поменяется.

Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, по которой в человеческие клетки вводят фрагменты РНК и заставляют их производить много белков вируса. Ученые разрабатывают и классические инактивированные и рекомбинантные вакцины на основе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса. И в том, и в другом случае создание массового производства этих препаратов будет очень сложно осуществить, а гарантий успеха пока нет.

Группа американских вирусологов и молекулярных биологов под руководством доцента Университета штата Вашингтон (США) Джесса Блума попыталась обойти многие подобные проблемы. В качестве основы для вакцины от коронавируса они использовали широко используемую прививку от гриппа.

В ее роли выступает обычная сезонная вакцина от гриппа, которая основана на ослабленной форме вируса H1N1. Ученые предположили, что структуру РНК возбудителя гриппа можно поменять так, чтобы в его частицах были не молекулы фермента нейраминидазы, а белок RBD – ключевой компонент оболочки SARS-CoV-2, который участвует в проникновении коронавируса в клетку. Таким образом вакцину от гриппа можно превратить в средство от COVID-19.

Руководствуясь подобными соображениями, вирусологи создали короткую копию той части РНК коронавируса, которая отвечает за формирование молекул RBD, и поменяли ее таким образом, что при облучении ультрафиолетом этот белок начал светиться зеленым светом. Этот сегмент РНК биологи вставили в геном вируса гриппа и размножили его в культурах клеток.

Убедившись, что модифицированный штамм H1N1 успешно проникал в клетки и заражал их, ученые проверили работоспособность вакцины на обычных лабораторных мышах. Опыты показали, что через две-три недели после введения вакцины у всех семи грызунов начали вырабатываться антитела к белку RBD. Причем их концентрация была такой же или даже выше, чем в организме людей, которые перенесли COVID-19.

При этом, как отмечают исследователи, у мышей не проявлялись видимые симптомы беспокойства или болезни. Это говорит о том, что благодаря генетическим манипуляциям вирус был достаточно ослаблен. В качестве "бонуса" грызуны получили защиту и от той формы сезонного гриппа, которая использовалась при создании вакцины.

Самым большим препятствием для использования этой вакцины, по словам биологов, может стать то, что человеческий иммунитет может распознать вирус гриппа и уничтожить его с помощью уже имеющихся антител. Как надеются исследователи, последующие клинические испытания и опыты на мышах, перенесших грипп, помогут им понять, так ли это на самом деле, и найти решение этой проблемы. Если, конечно, она действительно существует.

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