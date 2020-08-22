Трамп признался, что избегал мировых лидеров перед переносом посольства США в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп игнорировал телефонные звонки иностранных коллег в преддверии переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. С таким признанием выступил в пятницу глава администрации США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он подтвердил, что целый ряд других стран оказывал значительный нажим на США, чтобы добиться отказа Вашингтона от планов переноса американского посольства в Израиле. "Давление с других сторон света было огромным", - заявил Трамп. Он выступил в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния) перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику.

"Я рассказывал несколько раз, что [в какой-то момент] просто отключил свой телефон. А то звонит то король, то тот, то этот: "Мы по поводу Израиля". Я сказал: "Передайте им, что перезвоню через пару дней, <...> буду на следующей неделе". Короли, королевы, премьер-министры, президенты, диктаторы - звонили все: "Не делайте этого, не делайте! На всем Ближнем Востоке будет кровопролитие!" - рассказал хозяин Белого дома. С его точки зрения, американское правительство поступило правильно, не прислушавшись к таким рекомендациям. "Посмотрите, чего мы только что добились с ОАЭ и Израилем", - призвал Трамп. Он имел в виду договоренность о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, которая была достигнута на днях при активном посредничестве США.

"Так что я задержал дыхание и поступил таким образом (то есть признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство - прим. ТАСС). И знаете, что случилось? Ничего. Просто мы сделали то, что должны были сделать много десятилетий назад. И все президенты [США] нарушали свое данное в ходе избирательной кампании обещание [о переносе посольства], кроме меня", - отметил Трамп.

По его словам, он впоследствии перезвонил иностранным коллегам, контактов с которыми хотел избежать перед переносом посольства. "Я потом позвонил этим главам государств, многие из которых являются моими друзьями. <...> И некоторые из них слишком пользуются нашей страной, в том числе определенные наши так называемые союзники. Некоторые из них хуже всех, поскольку эксплуатируют нас", - заявил президент США. На его взгляд, иной раз проще и правильнее проигнорировать такие звонки зарубежных коллег, чем "вновь и вновь" выслушивать их призывы не поступать тем или иным образом.

США перенесли свое посольство в Иерусалим в 2018 году. Между тем Палестина считает восточную часть Иерусалима своей столицей. Затем в 2019 году США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые принадлежали Сирии и были захвачены в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Этот шаг был практически единодушно осужден мировым сообществом.