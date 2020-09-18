Трамп заявил, что не позволит левым установить в США новую сегрегацию

Президент США Дональд Трамп считает, что левые радикалы пытаются установить в стране сегрегацию. Выступая в четверг в Национальном архиве в связи с 233-й годовщиной принятия американской Конституции, глава Белого дома призвал граждан не допустить подобного развития событий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Левые пытаются разделить нас по расовому признаку в угоду политике, <...> навязать новую сегрегацию. Мы не должны позволить этому случиться", - подчеркнул он.

"В то время, как мы собираемся здесь, радикальные движения пытаются разрушить наше наследие. Мы не можем этого позволить, - сказал Трамп. - <...> Левые погромщики сносят статуи и памятники нашим основателям". Он несколько раз за выступление напомнил, что за порчу памятников вандалы "немедленно отправятся в тюрьму на 10 лет".

Одной из причин сложившейся ситуации глава вашингтонской администрации назвал "непатриотичную пропаганду" в учебных заведениях. "Они [левые] заставляют стыдиться студентов собственной истории, искажают события", - сказал он. Трамп рассказал, что в ближайшее время подпишет исполнительный указ о национальной комиссии по патриотическому воспитанию в школах.

"Наши герои никогда не будут забыты. Наша молодежь начнет любить Америку всей душой", - заявил он. После выступления глава Белого дома подписал декларацию по случаю Дня Конституции.