Трамп утверждает, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия

Президент США Дональд Трамп вновь заявил в субботу, что Соединенные Штаты обладают оружием, "подобного которому этот мир никогда не видел". При этом он выступил с утверждением, что Россия, Китай и КНДР завидуют США в этом вопросе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего за 3,5 года при моей администрации мы <...> восстановили потрясающую мощь ВС США. <...> Лживые СМИ продолжают говорить: "О! Он раскрывает секретную информацию". Нет, я этого не делаю. Мы создаем и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел. <...> Я просто говорю вам, что президент [России Владимир] Путин и председатель КНР [Си] Цзиньпин... Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем", - сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

"Они даже поверить не могут, если они знают. Вероятно, они не знают", - продолжил Трамп, вновь выразив надежду, что подобное оружие никогда не придется использовать.