Демократы считают, что могут помешать утверждению выдвиженца Трампа в Верховный суд США

Демократы в Конгрессе США еще способны помешать утверждению кандидатуры, которую президент-республиканец Дональд Трамп выдвинет на вакантную должность члена Верховного суда до выборов 3 ноября. Об этом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (Демократическая партия) сообщила в воскресенье в эфире телекомпании ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ей задали вопрос, что демократы могут предпринять, если республиканцы, пользуясь большинством в верхней палате Конгресса, попытаются утвердить упомянутую выше кандидатуру. "У нас есть определенные возможности. В нашем колчане имеются стрелы, обсуждать которые я не собираюсь сейчас", - ответила Пелоси.

С ее точки зрения, Трамп представляет собой вызов для страны, так как, являясь президентом, заведомо отказывается признавать результаты предстоящих всеобщих выборов, если они сложатся не в его пользу.

"Наша задача сейчас состоит в том, чтобы защитить целостность электоральной системы США, как мы защищаем народ от коронавируса", - продолжала демократ. Она высказалась за скорейшее начало досрочного голосования на выборах в стране, напомнив, что такая возможность открылась 18 сентября в 10 американских штатах.

Ранее Трамп заявил о намерении выдвинуть кандидатуру на вакантный пост члена Верховного суда уже на следующей неделе и не дожидаться выборов 3 ноября. По словам президента, короткий список претендентов уже составлен, приоритет отдается женщине. Агентство Reuters сообщало, что в этот список входят придерживающаяся консервативных взглядов Эми Кони Барретт, а также американка кубинского происхождения Барбара Лагоа.

Вакантное место

Место в Верховном суде США стало вакантным в пятницу в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Соответственно, судейские назначения, осуществляемые каждым президентом, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть его внутриполитического наследия. В Верховном суде США девять судей, из восьми оставшихся к настоящему моменту пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них - Трампом. Выбор кандидата и назначение судьи Верховного суда являются важным решением для действующего президента. Выдвигаемую президентом кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США, большинство в котором сейчас за республиканцами.