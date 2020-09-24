В США допустили, что могут не уложиться в график модернизации ядерных боеголовок W87

Власти Соединенных Штатов могут не уложиться в график модернизации ядерных боеголовок для баллистических ракет W87, которые планируется заменить на новый тип W87-1 в 2030-х годах. Такое вывод содержится в обнародованном отчете Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Национальное управление ядерной безопасности (орган при Министерстве энергетики США - прим. ТАСС) планирует заменить W87 - более старый тип боеголовок, используемых в баллистических ракетах, - на W87-1 начиная с 2030 года", - отмечается в документе.

"Неясно, сможет ли управление произвести достаточное количество сердечников, чтобы уложиться в планируемый график производства боеголовок W87-1. Недавние обзоры управления и независимые исследования порождают сомнения в его способности подготовить вовремя свои мощности по производству сердечников. Если, например, одно из предприятий не будет готово производить сердечники в начале 2030-х годов, управление, вероятно, произведет меньше вооружений, чем планировалось", - считают специалисты контрольного органа.

Согласно их выводам, программа замены боеголовок на новый тип W87-1 может в целом обойтись американскому бюджету в $14,8 млрд, что "сделает ее самой дорогостоящей к настоящему времени программой такого типа".