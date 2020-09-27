В штате Айова в перестрелке погиб один человек

Стрельба была открыта в субботу в здании в центральной части города Уотерлу (штат Айова), один человек убит, 11 получили ранения. Об этом заявил шеф полиции города Джоэл Фицджеральд на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "один человек умер от полученных ранений". Как добавил Фицджеральд, "еще 11 получили ранения, в том числе восемь - огнестрельные". Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Как отметил шеф полиции, "произошла перестрелка", причиной которой стал "некий конфликт". В здании, предположительно, собирались "члены клубов мотоциклистов". По словам Фицджеральда, имеются многочисленные свидетели.