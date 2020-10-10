Tesla хочет произвести полмиллиона автомобилей в 2020 году

Компания Tesla ставит задачу увеличить производство более чем на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, чтобы в 2020 году произвести 500 тысяч автомобилей. Об этом пишет издание Electrek, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Маск в письме, адресованном сотрудникам, отмечает, что «будет сложно, но сверхзахватывающе», если впервые в истории Tesla компания сможет превысить годовой объем производства полмиллиона автомобилей.

«Когда мы основали Tesla чуть более 16 лет назад, я никогда не думал, что мы зайдем так далеко, но благодаря вашему усердию и изобретательности у нас действительно есть шанс произвести полмиллиона автомобилей за один год», — отметил Маск.

Он отметил, что такие цели потребуют увеличения объемов производства Tesla в четвертом квартале, и призвал сотрудников принять все возможные меры для улучшения результатов, в то же время повысив качество продукции.

За три квартала этого года Tesla произвела всего 330 тысяч автомобилей, а это означает, что только в четвертом квартале компании потребуется произвести 170 тысяч автомобилей, чтобы достичь запланированного показателя.

Автопроизводитель только что объявил, что в третьем квартале он произвел рекордное количество — 145 тысяч автомобилей, однако пандемия коронавирусной инфекции нанесла в этом году удар по производству, и теперь во второй половине года ему предстоит наверстать упущенное.