Трамп заявил, что Байден предал афроамериканцев и перенес рабочие места в Китай

Дональд Трамп раскритиковал на первом же выступлении после обнаружения у него коронавирусной инфекции своего оппонента на предстоящих выборах, кандидата от демократов Джозефа Байдена. Нынешний президент США обвинил кандидата в предательстве афроамериканцев и представителей испаноязычного сообщества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Политика демократов заключается в том, чтобы не приносить ничего, кроме бедствий, бедности и проблем, - сказал Трамп в субботу, выступая с балкона Белого дома перед сторонниками. - Сонный Джо (так президент именует бывшего вице-президента США - прим. ТАСС) предал афроамериканцев и испаноязычных американцев. Если вы считаете, что он сможет управлять страной, то вы ошибаетесь. Полвека они [демократы] переносили рабочие места в Китай".

Глава американской администрации заверил, что вернет рабочие места обратно. "Мы получили с Китая миллиарды и миллиарды долларов пошлин", - добавил он.

По мнению Трампа, демократы в случае победы на выборах "начнут по всей стране крестовой поход против правоохранителей". Президент США утверждал, что Байден не смог назвать ни одного сообщества представителей правоохранительных служб, которое бы поддерживало его.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.