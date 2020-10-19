Представитель США обсудил с властями Сирии освобождение двух американцев

Представитель администрации США Кэшьяп Патель ранее в этом году посетил Дамаск, он встретился с сирийскими властями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal, не уточнив точные даты.

Как отметили ее источники из числа официальных лиц, Патель, который является заместителем помощника президента США Дональда Трампа и курирует в Белом доме вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом, провел "секретные встречи с режимом [президента Сирии Башара] Асада". В публикации отмечается, что Патель намеревался "обеспечить освобождение минимум двух американцев, которых, как предполагается, удерживает президент Башар Асад".

Подчеркивается, что "это первый раз более чем за 10 лет, когда американский чиновник такого высокого ранга встретился в Сирии" с представителями правительства. С кем именно Патель проводил консультации, не уточняется. По словам источников, пока нет свидетельств того, что данные контакты дали какие-либо результаты.

По сведениям издания, администрация Трампа рассчитывает на освобождение американского журналиста Остина Тайса, который "пропал, когда освещал события в Сирии в 2012 году". Тайс работал внештатным корреспондентом в ряде средств массовой информации США, включая газету The Washington Post, телеканал CBS, информационное агентство Associated Press. В прошлом он служил в Корпусе морской пехоты США. Трамп в марте заявил, что направил письмо властям Сирии с просьбой помочь в освобождении Тайса.

Кроме того, Вашингтон добивается освобождения американского и сирийского медика Маджида Камалмаза. Он пропал в Сирии в 2017 году. Его сын подтвердил журналистам издания, что власти США пытаются "вернуть домой" его отца. Как утверждается в публикации, "считается, что сирийское правительство удерживает не менее четырех других американцев". Их имена не уточняются.

Источники газеты сообщили, что на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен встретился в Белом доме с начальником управления общей безопасности Ливана Аббасом Ибрагимом. Они также осуждали судьбу американцев, якобы удерживаемых в Сирии. Ибрагим, по сведениям газеты, ранее выполнял роль посредника между Вашингтоном и Дамаском.