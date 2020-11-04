Трамп лидирует на выборах в США, опережая Байдена в большинстве ключевых штатов

Президент США республиканец Дональд Трамп после подсчета значительной части голосов, поданных во вторник на всеобщих выборах, сделал серьезную заявку на победу над кандидатом Демократической партии Джозефом Байденом. К полуночи по времени восточного побережья США, после закрытия всех избирательных участков, за исключением лишь трех на Аляске, действующий глава государства захватил лидерство в большинстве штатов страны и располагает хорошими шансами, для того чтобы стать недосягаемым для своего соперника, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главное для Трампа в том, что он оказался впереди Байдена в большинстве так называемых колеблющихся штатов, которые считаются ключевыми для победы. Если он сохранит там преимущество после обработки всех 100% бюллетеней, то это обеспечит ему голоса не менее 270 членов коллегии выборщиков, необходимые для победы.

По предварительным данным, Трамп опережает Байдена в таких спорных штатах, как Флорида (29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20), Огайо (18), Северная Каролина (15) и Айова (6). Достаточно неожиданным оказался его успех в Мичигане (16) и Висконсине (10), где накануне дня голосования опросы демонстрировали преимущество демократа. Кроме того, в активе у республиканца голоса выборщиков из Техаса (38) и Джорджии (16) - штатов, которые в последние десятилетия поддерживали Великую старую партию, но в этом году тоже вошли в число колеблющихся.

Вопреки ожиданиям большинства экспертов, Байден захватил лидерство лишь в двух спорных штатах - Миннесоте (10) и Аризоне (11). Этого оказалось явно недостаточно.

По подсчетам политологов, если Трамп сохранит преимущество во всех колеблющихся штатах, где он сейчас опережает своего соперника, то сможет записать себе в актив не менее 302 из 538 голосов выборщиков.

Ранее он, как и ожидалось одержал победы в ряде штатов, которые традиционно поддерживают республиканцев. В их числе оказались, в частности, Индиана (11 выборщиков), Кентукки (8), Теннесси (11), Западная Вирджиния (5), Оклахома (7), Миссисипи (6), Миссури (10), Арканзас (6) и Алабама (9), Канзас (6), Небраска (5), Юта (6), Вайоминг (3), а также Северная и Южная Дакоты (по 3 голоса).

Байден предсказуемо "взял" продемократические штаты Новой Англии на северо-востоке страны, в том числе Массачусетс (11) и Коннектикут (7), а также Иллинойс (20), Нью-Джерси (14), Вирджинию (13), Мэриленд (10), столичный округ Колумбия (3), которые считаются политической вотчиной демократов. Его поддержали также избиратели в трех штатах на западном побережье страны - в Калифорнии (55), Орегоне (7) и Вашингтоне (12).