Трамп считает, что через две-три недели станет очевидна его победа на выборах в США

США 14 ноября 2020 01:46 (UTC+04:00)
Трамп считает, что через две-три недели станет очевидна его победа на выборах в США

Президент США республиканец Дональд Трамп полагает, что через две-три недели станет очевидна его победа на нынешних американских выборах. Такое заявление он сделал в опубликованном в пятницу интервью газете Washington Examiner, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп побеседовал с главным политическим корреспондентом этого издания Байроном Йорком, который является одним из наиболее известных в настоящее время американских комментаторов, придерживающихся консервативных взглядов, как и глава Белого дома. Интервью, по свидетельству Йорка, состоялось в четверг.

Трамп утверждал, что ему после подведения окончательных итогов выборов отдадут победу в ряде ключевых штатов, что решит исход всей гонки. Глава американской администрации выразил уверенность в том, что победит в Висконсине, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Мичигане и Пенсильвании. Между тем, согласно общим прогнозам средств массовой информации США, оперирующих выводами политологов и других специалистов, победа соперника Трампа - демократа Джозефа Байдена - в некоторых этих штатах сомнению не подлежит. "Когда я его [Трампа] спросил, насколько быстро он сможет переломить ситуацию, он сказал: "Не знаю. Вероятно, две недели, три недели", - пишет Йорк.

С его точки зрения, Трамп отчетливо понимает, в каком положении находится. "Он слышал, как многие ему говорили, что все кончено, и призывали признать [поражение]", - говорится в публикации. В ней подчеркивается, что Трамп не собирается, по меньшей мере, в настоящее время, следовать таким советам. "Никогда не делайте ставки против меня", - заявил в связи с этим американский лидер Йорку.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Байден уже провозгласил себя победителем. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков - 3 ноября на всенародном голосовании утверждались их полномочия. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков - 270 голосов. В декабре выборщики собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства.

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