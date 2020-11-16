Колонна из 50 единиц бронетехники США направилась из Сирии на территорию Ирака

Командование США перебросило в воскресенье колонну бронетехники из Сирии на территорию соседнего Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство SANA. По его информации, не менее 50 танков и бронемашин пересекли пограничный пункт Эль-Валид. На всем пути следования колонны были приняты повышенные меры безопасности.

В субботу американскую базу в населенном пункте Эль-Маликия покинули несколько десятков военнослужащих США. Это уже вторая за истекшие 48 часов группа американских военных, которая выводится из Сирии.