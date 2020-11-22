Байден объявит назначения на ключевые посты в его администрации 24 ноября

Демократ Джозеф Байден объявит назначения на ключевые посты в его будущей администрации США 24 ноября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC Рон Клайн, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

"Первые кандидатуры в кабинет станут известны во вторник", - информировал Клайн. "Если вы хотите знать, кто будет возглавлять конкретные ведомства, то вам придется подождать, когда их назовет сам избранный президент во вторник", - добавил он. Клайн был руководителем аппарата вице-президента США и его советником с 2009 по 2011 год, когда этот пост в администрации президента Барака Обамы занимал Байден, а также с 1995 по 1999 год, когда вице-президентом в администрации Билла Клинтона был Альберт Гор.

Советник переходной команды демократа Джен Псаки, которая возглавляла пресс-службу Госдепартамента, не дала столь определенный ответ на тот же вопрос в эфире телекомпании CNN. По словам Псаки, назначения будут объявлены в течение наступающей недели.

Отказ действующей администрации США и профильного управления признать Байдена избранным президентом создает серьезные трудности для передачи дел и формирования новой администрации, сообщил Клайн.

Клайна спросили, какие меры воздействия имеются у переходной команды демократа, чтобы заставить управление по общим вопросам администрации признать победу Байдена на выборах в США. "Мы контролируем только часть процесса приема дел. Мы подбираем сотрудников аппарата Белого дома и кабинета, составляем планы формирования политического курса, проводим совещания высокого уровня", - уточнил он.

Клайн посетовал на то, что разведка не проводит до сих пор брифинги по вопросам национальной безопасности для Байдена и избранной вице-президентом Камалы Харрис. "Мы лишены возможности проверки на благонадежность кандидатов на посты в кабинете. Эти последствия накапливаются и усугубляются каждый день. Я надеюсь на то, что управление по общим вопросам администрации в конце концов выполнит свою работу", - отметил он, выразив убежденность в отсутствии каких-либо сомнений в победе Байдена на выборах.

Представители демократа ранее сообщали об обращениях в управление по общим вопросам администрации относительно того, чтобы оно признало его избранным президентом. Глава управления Эмили Мерфи до сих пор отказывалась подписать необходимые документы, указывая, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет. В соответствии с американским законодательством именно руководитель данного ведомства должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден заявил, что одержал верх. Баллотировавшийся на второй срок Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.