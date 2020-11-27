В Неваде при стрельбе на улице погиб один человек
Полицейские в Хендерсоне (штат Невада) задержали мужчину и женщину, которые, как полагают власти, в ночь на четверг застрелили одного человека и ранили четырех. Об этом говорится в заявлении, распространенном полицейским управлением города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Имена подозреваемых не разглашаются. Согласно предварительным данным, они "ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без какого-либо явного мотива". Один человек был застрелен, четыре получили ранения.
Все пострадавшие госпитализированы. "Ожидается, что они выживут", - говорится в заявлении. В полиции уточнили, что подозреваемые "позже были найдены и задержаны" по обвинениям, которые не имеют отношения к произошедшему.
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