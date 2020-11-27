Помпео заверил, что выполнит указания Трампа по передаче полномочий администрации Байдена

Госдепартамент выполнит распоряжения действующего американского президента Дональда Трампа, касающиеся процедуры передачи полномочий администрации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир полностью в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас единовременно будет один госсекретарь и один президент", - констатировал он. Помпео сказал, что Госдепартамент "в полной мере выполнит" все, что "поручил президент в соответствии с решением" Управления по общим вопросам администрации США. "Это предписано законом, и мы всегда выполняем такие обязательства", - добавил госсекретарь.

Управление по общим вопросам администрации США ранее на этой неделе проинформировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентских полномочий от администрации действующего президента.

Трамп в понедельник рекомендовал главе управления, а также членам своей администрации "делать то, что необходимо", имея в виду первоначальные процедуры, связанные с переходом полномочий к следующей администрации. Таким образом республиканец, по сути, распорядился начать процесс передачи власти Байдену, однако не стал при этом признавать свое поражение на выборах и дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы, веря в свою победу.