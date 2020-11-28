United Airlines начала доставлять вакцину компании Pfizer на склады США и Европы

Американская авиакомпания United Airlines в пятницу начала доставлять вакцину фармацевтической компании Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе. Как сообщает газета The Wall Street Journal, это делается для того, чтобы как можно скорее начать вакцинацию населения после одобрения препарата регулирующими органами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, United Airlines в сотрудничестве с Pfizer начала осуществлять поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами. На данный момент речь идет о складах в американском штате Мичиган и в Бельгии. Позднее планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию.

Для осуществления поставок вакцины авиакомпания запросила у Федерального авиационного управления (ФАУ) США разрешение на перевозку 6,8 тонны сухого льда, что в пять раз больше положенного по закону. Газета подчеркивает, что это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину. ФАУ выдало авиаперевозчику соответствующее разрешение.