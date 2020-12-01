Власти Аризоны утвердили итоги голосования на выборах, подтвердив победу Байдена

Власти Аризоны (11 голосов выборщиков) в понедельник утвердили результаты голосования на выборах президента США в этом штате, подтвердившие победу демократа Джозефа Байдена. Об этом объявила вице-губернатор штата Кэти Хоббс (демократ) во время церемонии утверждения итогов, трансляция которой велась на ее странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подписи под документами поставили она и губернатор Даг Дьюси (республиканец). "Мы подводим черту под официальным подсчетом голосов на всеобщих выборах, состоявшихся 3 ноября. Я хочу еще раз поблагодарить избирателей Аризоны за их участие в работе наших демократических институтов и за участие в голосовании", - отметила Хоббс.

Согласно информации, размещенной на сайте вице-губернатора, в Аризоне зарегистрировано более 4,2 млн избирателей, было подано свыше 3,4 млн бюллетеней. По итогам обработки 100% бюллетеней Байден набрал в этом штате 49,36% голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп - 49,06% голосов. Разница между двумя кандидатами составила 10 457 голосов.