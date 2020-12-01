Moderna подала запрос на применение своей вакцины от COVID-19 в США
Американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Информация, собранная для получения разрешения на экстренное использование препарата mRNA-1273, поступила в FDA ", - сообщила компания в твиттере.
Согласно сообщению FDA, заседание, на котором будет обсуждаться запрос Moderna, состоится 17 декабря.
Накануне Moderna опубликовала результаты третьей фазы исследования своей вакцины. По данным компании, эффективность вакцины составила 94,1%, при этом эффективность против тяжелой формы COVID-19 составила 100%.
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