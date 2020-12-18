Байден выразил беспокойство по поводу кибератак на правительственные учреждения США

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что сообщения о кибератаках на американские правительственные учреждения вызывают серьезное беспокойство. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте его переходной команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последние дни мы узнали о том, что оказалось массовым вторжением в сфере кибербезопасности, повлекшим за собой тысячи жертв, в числе которых американские компании и правительственные учреждения. Мы еще многого не знаем, но то, что мы знаем, вызывает серьезное беспокойство", - указал Байден. Он подчеркнул, что ответственные за предполагаемую кибератаку вынуждены будут заплатить "ощутимую цену". По словам демократа, США будут добиваться этого "в сотрудничестве с союзниками и партнерами".

Байден подчеркнул, что вопросам кибербезопасности в его администрации будет отдаваться "наивысший приоритет" на всех уровнях правительства. "Но одной лишь хорошей обороны не достаточно. В первую очередь мы должны подрывать и пресекать попытки осуществления значительных кибератак нашими противниками", - указал он. В среду телекомпания CNN сообщила, что сотрудники вашингтонской администрации ознакомили представителей Байдена с информацией о кибератаках в отношении правительственных учреждений, причастность к которым в США приписывают России.

Агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В МВБ подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись и подразделение министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, и Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона.