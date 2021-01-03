Республиканцы в Сенате США создадут комиссию для расследования нарушений на президентских выборах

Группа из 11 сенаторов-республиканцев заявила, что будет голосовать против утверждения итогов президентских выборов в США, если специальная комиссия сначала не проведёт расследование сообщений о возможных нарушениях на голосовании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В 2020 году, равно как и в 2016 году, на выборах шла напряженная борьба. Во многих колеблющихся штатах отрыв между победителем и побеждённым был невелик. Однако в 2020 году мы видим беспрецедентно много сообщений о нарушениях, неполном соблюдении законов о выборах, а также - о других проблемах", - говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном на сайте влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.

"Количество сообщений о нарушениях на выборах 2020 года - больше чем когда бы то ни было за всю нашу жизнь", - подчёркивается в документе.

Авторы текста констатировали, что их требование о проверке результатов выборов - не беспрецедентное: в истории США подобное уже случалось.

"Нам следует воспользоваться такими прецедентами. Конгрессу нужно немедленно назначить комиссию по выборам, у которой будут все полномочия для проведения расследования и выявления фактов. Ей нужно за 10 дней провести аудит итогов выборов в спорных штатах", - считают Круз и ещё 10 сенаторов.

Затем, согласно их предложению, власти штатов смогут изучить результаты работы комиссии и, если это потребуется, внести корректировки в итоги выборов.

На выборах 2020 года победил кандидат от демократов Джо Байден. Однако президент США Дональд Трамп не признал поражение, а его юристы продолжают попытки оспорить результаты голосования в шести штатах: по их мнению, Байден победил там лишь благодаря нарушениям, в частности - вбросам бюллетеней.

Планируется, что 6 января конгресс США соберётся для утверждения итогов ноябрьских выборов. Обычно это - чисто формальная процедура, однако в этом году всё не так. Ряд конгрессменов-республиканцев ещё до публикации заявления 11 сенаторов заявлял, что будет добиваться как минимум переноса на более поздний срок утверждения итогов голосования.

Пока неясно, насколько широкую поддержку среди конгрессменов-республиканцев получит предложение Круза и 10 его коллег. До сих пор часть республиканцев в Конгрессе склонялась к тому, чтобы признать победу Байдена и сфокусировать внимание не на прошлых, а уже на будущих выборах.

Круз, равно как один из соавторов заявления сенатор Джош Хоули, считаются возможными претендентами на выдвижение кандидатами в президенты США на выборах 2024 года. Оба - близкие союзники Трампа.