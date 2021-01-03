Более 3 млн жителей Джорджии проголосовали досрочно на выборах в Сенат

Более 3 млн человек проголосовали досрочно на выборах в Сенат Конгресса, которые пройдут 5 января в штате Джорджия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания CNBC.

Так, по ее информации, к вечеру субботы свой голос на выборах, от исхода которых будет зависеть расклад сил в верхней палате американского законодательного органа, отдали уже 3 002 100 человек. Из них более 928 тыс. отправили бюллетень по почте, а свыше 2,07 млн пришли на избирательные участки.

Таким образом в штате проголосовали 38,8% зарегистрированных избирателей. На прошедших 3 ноября всеобщих выборах в Джорджии проголосовали в общей сложности 4 997 176 жителей штата.

В Джорджии на 5 января запланирован второй тур выборов в Сенат, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

По данным телеканала Fox News, Республиканская партия после прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Но с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется еще один голос. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделяются поровну.