США считают, что переговоры по ядерному разоружению должны вестись лишь при участии Китая

США 4 января 2021 21:35 (UTC+04:00)
США считают, что переговоры по ядерному разоружению должны вестись лишь при участии Китая

Администрация действующего президента США Дональда Трампа настаивает на том, что переговоры по ядерному разоружению должны вестись лишь при участии в них Китая. Такую позицию изложили в статье, опубликованной в понедельник на сайте журнала Newsweek, госсекретарь США Майкл Помпео и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Они указали, что "на сегодняшний день Китай не придерживается принципов прозрачности относительно наиболее быстро растущего в мире ядерного арсенала". "Пекин отказывается сообщать, каким числом ядерных вооружений он располагает, сколько он планирует еще разработать и как планирует ими распоряжаться", - говорится в статье Помпео и Биллингсли.

При этом, по словам представителей действующей американской администрации, в Белом доме знают о том, что Китай занимается "быстрым наращиванием и модернизацией" своего ядерного потенциала "на суше, в небе и на море". В статье излагается оценка, согласно которой Китай "по меньшей мере удвоит свой ядерный арсенал в ближайшие 10 лет".

"Мы призываем Пекин обеспечить прозрачность и присоединиться к США и России в разработке нового соглашения по контролю за вооружениями, которое покрывало бы все виды ядерного оружия", - подчеркивается в статье. "Действующий российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) ограничивает разработки определенных типов вооружений нашими двумя странами, но оставляет Китаю возможность беспрепятственно продолжать наращивание, - отмечают Помпео и Биллингсли. - Любой [договор], который придет на смену ДСНВ, должен быть расширен с тем, чтобы включать в себя Китай".

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