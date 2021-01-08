Министр образования США подала в отставку в связи с беспорядками в Вашингтоне

Глава Министерства образования США Бетси Девос в четверг подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет сомнений относительно того, какое влияние ваши заявления оказали на ситуацию, для меня это стало переломным моментом", - приводит издание выдержку из прошения об отставке Девос, в котором она обращается к действующему президенту США Дональду Трампу. "Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере", - добавила она.

Ранее в четверг министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку по тем же причинам. Таким же образом поступил спецпосланник США по Северной Ирландии Мик Малвэни, который ранее исполнял обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома, а до этого был директором его административно-бюджетного управления.

Инаугурация Байдена намечена на 20 января.