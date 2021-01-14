В США заявили о возможном появлении новой мутации коронавируса
Причиной быстрого распространения коронавируса в США, возможно, стала новая мутация инфекции. Такое мнение высказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи, сообщает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«Возможно, у нас есть собственный мутант, который легче передается», — сказал он.
По словам Фаучи, на это указывает график прироста новых случаев COVID-19, который похож на кривую в Великобритании.
Он добавил, что на данный момент ученые ведут поиски нового штамма.
По последним данным, в США зарегистрировано 22,9 млн случаев коронавируса.
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