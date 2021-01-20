Новая администрация США сохранит американское посольство в Иерусалиме

Новая американская администрация намерена сохранить посольство США в Израиле в Иерусалиме, а также продолжить политику признания этого города столицей государства. Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выдвинутый в ноябре избранным американским президентом Джозефом Байденом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Претендент на пост руководителя американского внешнеполитического ведомства выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

"Вы согласны с тем, что Иерусалим - это столица Израиля? И берете ли вы обязательство, что США сохранят посольство в Иерусалиме", - спросил у Блинкена на слушаниях сенатор Тед Круз (республиканец, от штата Техас). "Да и да", - ответил кандидат в шефы американской дипломатии.

Решение о признании Иерусалима столицей Израиля принял в декабре 2017 года уходящий президент США Дональд Трамп. США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году. Между тем Палестина считает восточную часть Иерусалима своей столицей. В 2019 году США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые принадлежали Сирии и были захвачены в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Этот шаг был практически единодушно осужден мировым сообществом.