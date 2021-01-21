United Airlines в 2020 году понесла убытки на $7,1 млрд

США 21 января 2021 04:58 (UTC+04:00)
United Airlines в 2020 году понесла убытки на $7,1 млрд

Авиакомпания United Airlines, входящая в число крупнейших в США, за 2020 год понесла убытки в размере $7,1 млрд в свете ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованная корпоративная отчетность авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам четвертого квартала чистые убытки United Airlines составили $1,9 млрд, а выручка - $3,4 млрд. За весь год убытки компании достигли $7,1 млрд.

Пассажирские перевозки значительно сократились в США из-за пандемии. Ведущие американские авиакомпании отправили в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников. Представители United Airlines полагают, что в первом квартале текущего года ситуация может несколько стабилизироваться в свете распространения в США вакцины от нового коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 24,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 404 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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