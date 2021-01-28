Действия Саудовской Аравии привели к гуманитарному кризису в Йемене - госсекретарь США

Вашингтон считает, что действия Саудовской Аравии привели к наихудшему гуманитарному кризису в Йемене. Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы видим в то же время кампанию Саудовской Аравии, что также привело, по многим оценкам, к наихудшему гуманитарному кризису в мире", - сказал он.