В США число заражений коронавирусом превысило 26 миллионов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, в стране заразились 26 012 880, скончались 438 239 человек. Отметку в 25 миллионов США преодолели 24 января, то есть неделю назад.

Ранее в США провизор испортил 600 доз вакцины от COVID-19.