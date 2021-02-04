Убыток Shell в 2020 году составил $21,68 млрд

Чистый убыток англо-голландского нефтегазового концерна Shell, приходящийся на акционеров, по итогам 2020 года составил $21,68 млрд против прибыли в $15,8 млрд в 2019 году. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из отчетности компании.

При этом чистый убыток за четвертый квартал составил $4 млрд против прибыли в $0,96 годом ранее.

Убыток с учетом изменения расходов на производство (CCS), приходящийся на акционеров, составил в 2020 году $19,9 млрд.

В отчете отмечается, что снижение показателей произошло из-за низких цен на нефть и СПГ и снижения маржи переработки.

В компании ожидают снижение выплат дивидендов за первый квартал примерно на 4% к уровню четвертого квартала, до 17 центов.

Концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более 70 странах мира.