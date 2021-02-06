Netflix запустит проекты с семьей Обамы

Netflix запустит проекты с семьей бывшего президента США Барака Обамы: продюсерская компания экс-президента и его супруги Мишель Обамы Higher Ground Productions создаст несколько фильмов и сериалов. Сообщение об этом появилось на сайте стримингового сервиса, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

«Higher Ground Productions, продюсерская компания Барака и Мишель Обама, совместно с Netflix сегодня объявила о разработке нескольких грядущих проектов», — говорится в тексте.

Отмечается, что это будут художественные, документальные, а также детские и семейные фильмы и сериалы. Все указанные проекты находятся на разных стадиях создания.

Среди совместных проектов семьи Обама и Netflix указывается сериал для подростков о сотрудничающей с полицией под прикрытием индейской девушке из резервации. Также готовится сериал о национальных парках и дикой природе, научно-фантастический фильм и картина об одном из первых покорителей Эвереста — непальце Тенцинге Норгее. Помимо этого, в рамках сотрудничества создается фильм по мотивам книги Мохсина Хамида «Выход на Запад» (Exit West), в котором роль исполняет британский актер Риз Ахмед.