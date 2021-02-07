Умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни в Калифорнии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте Гуверовского института, сотрудником которого он являлся, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шульц, в частности, занимал ключевые посты в администрациях президентов США Ричарда Никсона и Рональда Рейгана.