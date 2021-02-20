В США разбился самолет американских ВВС

Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился в пятницу недалеко от аэропорта на территории штата Алабама, двое военных погибли. Об этом сообщил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет использовался для учебных полетов на авиабазе в соседнем с Алабамой штате Миссисипи. Причина произошедшего пока не установлена, военные намерены провести расследование.

Реактивный самолет Т-38 предназначен для полетов в высоких слоях атмосферы.