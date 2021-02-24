Сенат утвердил кандидатуру Вилсака на пост главы Минсельхоза США

Сенат Конгресса США во вторник утвердил на должность министра сельского хозяйства кандидатуру Тома Вилсака, который занимал этот пост (2009-2017) при 44-м президенте Бараке Обаме. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

92 сенатора поддержали Вилсака, кандидатуру которого выдвинул нынешний президент Джо Байден, семеро высказались против. В ближайшее время 70-летний Вилсак будет приведен к присяге.

На прошедших ранее в профильном комитете Сената слушаниях на протяжении двух сроков занимавший пост губернатора штата Айова (1999-2007) Вилсак заявил, что намерен использовать средства министерства для поддержки усилий фермеров по борьбе с изменением климата. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа направляла средства в размере миллиардов долларов фермерам в качестве помощи для покрытия потерь от торговой войны с Китаем.

Вилсак столкнется с проблемами в мясной промышленности. Так, весной прошлого года в связи с распространением коронавируса временно закрылись несколько скотобоен, что привело к росту цен на мясо и нехватке определенных продуктов. "Мы обнаружили, что, когда одно или два перерабатывающих предприятия закрываются во время COVID-19, это создает хаос на рынке, - отметил на слушаниях Вилсак. - Мы не можем себе этого позволить".

Только к сентябрю прошлого года американским мясокомбинатам удалось нарастить обороты после вынужденного простоя, и цены на мясную продукцию в стране пошли на спад. При этом экспорт американской мясной продукции замедлился.

Трамп 28 апреля подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности. Бывший американский лидер фактически обязал мясоперерабатывающие предприятия продолжать работу в условиях пандемии.