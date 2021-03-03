Сенат Конгресса США поддержал назначение Уильяма Бёрнса на пост главы ЦРУ

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США в ходе голосования поддержал назначение бывшего американского посла в РФ Уильяма Бёрнса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Члены комитета единогласно одобрили кандидатуру Бернса. Теперь по вопросу его назначения руководителем ЦРУ должен будет проголосовать Сенат полного состава.