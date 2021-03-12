Пожар возник на заводе Tesla в Калифорнии
Пожар произошел в четверг на территории завода производителя электромобилей Tesla в американском городе Фримонт (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания Fox, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, возгорание началось в строящемся здании.
На место происшествия прибыли несколько пожарных машин. Другие подробности пока не приводятся.
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