Пожар возник на заводе Tesla в Калифорнии

Пожар произошел в четверг на территории завода производителя электромобилей Tesla в американском городе Фримонт (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания Fox, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, возгорание началось в строящемся здании.

На место происшествия прибыли несколько пожарных машин. Другие подробности пока не приводятся.