Более 4 млн жителей США сделали 2 апреля прививку от коронавируса

Свыше четырех миллионов жителей США в пятницу сделали прививку от коронавируса. Как сообщил в субботу у себя в "Твиттере" Сайрус Шапар, отвечающий в Белом доме за вопросы, связанные со статистикой по пандемии, это рекордный с начала вакцинации показатель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"4,08 млн доз [вакцины] были введены вчера. Это первый день, [когда в США было сделано] 4 млн или более [прививок]", - написал он. По словам чиновника, в среднем за последнюю неделю в США в день делалось свыше 3 млн прививок, этот показатель также является рекордным.

Как сообщается на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, по состоянию на утро субботы в стране с начала вакцинации было сделано свыше 161 млн прививок.

Руководитель ЦКПЗ Рошель Валенски на брифинге в пятницу сообщила журналистам, что каждый пятый американец к настоящему времени прошел полную вакцинацию от коронавируса, получив либо обе дозы одобренных в США вакцин американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек") или американской компании Moderna ("Модерна"), либо одну дозу однокомпонентного средства Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"). По последним данным, население США составляет примерно 328 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 554 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.