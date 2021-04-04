Не менее пяти человек ранены в результате стрельбы в Алабаме
По меньшей мере пять человек получили ранения в субботу в результате стрельбы в городе Таскалуса (штат Алабама). Об этом сообщил телеканал СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, стрельба произошла у входа в ночной клуб. Все раненые были госпитализированы, их состояние не уточняется.
Как сообщил телеканал, полиция задержала нескольких подозреваемых.
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