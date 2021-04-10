Регулятор США не нашел связи между вакциной Johnson & Johnson и тромбами

Медицинские власти Соединенных Штатов не нашли связи между применением вакцины от коронавируса Johnson & Johnson (J&J) и тромбами у вакцинированных этим препаратом, сообщило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Оно отметило, что ему известно о "нескольких людях" в Соединенных Штатах, которые пострадали от тромбозов и низкого уровня тромбоцитов в крови после получения вакцины J&J.

"На данный момент мы не обнаружили причинно-следственной связи с вакцинацией и тромбозами, продолжаем наше расследование и оценку этих случаев", - говорится в заявлении управления.

По мнению американских экспертов, "может быть много разных причин" неблагоприятных последствий, и FDA обещало "держать общественность в курсе по мере того, как станет известно больше"

Между тем, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) приступило к проверке предполагаемой связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов у привитых этой вакциной, говорится в заявлении ведомства.

EMA располагает данными о четырех подобных случаях - одном во время клинических испытаний и трех во время прививочной кампании в США; один из случаев завершился летальным исходом.