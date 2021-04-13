В Вашингтоне подтвердили намерение Байдена вывести войска из Афганистана к 11 сентября

Президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США. Об этом заявил во вторник представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном ситуации в Афганистане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начнем упорядоченный вывод оставшихся войск к 1 мая и планируем вывести все американские войска из страны к 20-й годовщине 11 сентября", - отметил он, добавив, что вывод войск будет проходить "без всяких условий".

Представитель американской исполнительной власти также указал, что Вашингтон предостерег радикальное движение "Талибан" от атак на американских военнослужащих. "Мы заявили талибам, что без малейшего сомнения будем решительно реагировать на любые атаки на американских военнослужащих, когда мы проводим упорядоченный и безопасный вывод войск", - добавил он, указав, что США сохранят в регионе контингент, необходимый для противостояния терроризму.